Trije Slovenci na Hrvaškem osumljeni pranja denarja prek nakupov nepremičnin

Trojica slovenskih državljanov je v hrvaški Istri in Kvarnerju z nakupom nepremičnin oprala več kot milijon evrov, ki so jih nezakonito pridobili s prodajo steroidov, je danes sporočila hrvaška policija. Osumljena sta dva 48-letna in en 46-letni Slovenec, policija pa je primer že predala pristojnemu državnemu tožilstvu.

Policija je v preiskavi ugotovila, da sta dva 48-letna slovenska državljana med letoma 2002 in 2010 na območju ZDA nezakonito zaslužila večji znesek denarja s prodajo vrste steroidov, ki veljajo za drogo.

Da bi prikrila izvor denarja, sta denar v svojem imenu in imenu podjetja v njuni lasti vlagala v kupovanje nepremičnin na območju Istre in Kvarnerja. Eden od dveh 48-letnikov je večjo vsoto denarja vplačal tudi na račun 46-letnega Slovenca. Ta ga je v dogovoru z drugim 48-letnikom uporabil za nakup večjega števila nepremičnin na svoje ime, čeprav je vedel, da gre za nezakonito pridobljen denar.

Policija ocenjuje, da je osumljena trojica s tem nezakonito pridobila več kot milijon evrov. Anabolični steroidi veljajo za prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu. Športniki jih uporabljajo za pospešeno večanje mišične mase.