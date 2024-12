Trk je bil tako močan, da je železniški most premaknilo za več decimetrov

Dopoldne, ob 11.19, so novogoriške policiste obvestili o prometni nesreči II. kategorije v Solkanu, kjer je 52-letni voznik tovornega vozila - črpalke za beton - trčil v železniški most. Glede na dosedanje ugotovitve 52-letni voznik tovornega vozila ni upošteval prometne signalizacije oziroma prometnega znaka, ki prepoveduje promet za vozila, katerih skupna višina presega višino 3,4 metra. Voznik je bil v nesreči lažje poškodovan in so ga reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Nova Gorica odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Poleg policistov so na kraju prometne nezgode posredovale tudi druge pristojne službe: od gasilcev in uslužbencev Slovenskih železnic do delavcev komunalnega podjetja. Po prvih ugotovitvah je zaradi omenjenega trka na železniškem mostu nastala resna poškodba. Most naj bi premaknilo za več deset centimetrov. Reševanje tovornega vozila izpod mostu še vedno poteka.

Prav tako je uslužbencem Slovenskih železnic uspelo pravočasno ustaviti tovorni vlak, ki je prihajal iz smeri naselja Anhovo, približno 200 metrov pred krajem prometne nesreče. Železniški promet v smeri Soške doline je onemogočen. Glede prometne nezgode je Policija obvestila tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo 52-letnemu povzročitelju prometne nesreče zaradi odgovornosti za storitev prekrškov po zakonu o pravilih cestnega prometa, to je za neupoštevanje prometne signalizacije in vožnjo z neprilagojeno hitrostjo, izdali plačilni nalog.