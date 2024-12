Trojica, osumljena umora na Brdu, ostaja v policijskem pridržanju

Po tistem, ko so kriminalisti NPU, Nacionalnega preiskovalnega urada, v sodelovanju s kriminalisti Uprave kriminalistične policije GPU in policisti Specialne enote v Ljubljani včeraj odvzeli prostost trem osebam, za katere obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja umora na Brdu v Ljubljani, trojica ostaja v policijskem pridržanju. Umor se je zgodil 29. novembra, kriminalistično preiskavo pa usmerja pristojno državno tožilstvo.

Kriminalisti NPU danes nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo omenjenega umora, sporoča Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete. Pri operativnih aktivnostih sodelujejo policisti in kriminalisti iz več policijskih uprav. Z delom bodo aktivno nadaljevali danes in tudi v prihodnjih dneh, da se razjasnijo okoliščine umora in sumov morebitnih drugih kaznivih dejanj.

Umor na Brdu. FOTO: Dejan Javornik

Danes izvajajo več hišnih preiskav in intenzivno zbirajo obvestila, da odkrijejo in zavarujejo čim več dokazov.

Določene do sedaj pridobljene podatke NPU preverja tudi pri tujih varnostnih organih.

Trenutne ugotovitve iz kriminalistične preiskave kažejo, da gre za dobro organizirano in pripravljeno hudodelsko združbo, javlja policija in več podrobnejših informacij napoveduje za prihodnje dni..