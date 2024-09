Trojni morilec trdi, da je takrat montiral jacuzzi

V nadaljevanju preberite:

V imenu ljudstva že več kot dve desetletji velja, da je takrat 22-letni Ivan Perić 15. avgusta 2002 med polnočjo in sedmo uro zjutraj vstopil v rovinjski apartma s ključem, ki mu ga je dala mati, in s pištolo škorpijon na zahrbten način umoril očima Georga Rakića, 12-letnega polbrata in 43-letno mater Vesno. Perić krivde ni nikoli priznal. Medtem ko je na prestajanju kazni na odprtem oddelku zapora na Povšetovi, že sedem let pa so mu omogočeni tudi začasni izhodi, ki so sicer zdaj »nekoliko omejeni«, se je znašel v še enem kazenskem postopku.