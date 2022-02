Tržičan bo desetletje v avstrijskem zaporu

V nadaljevanju preberite:

Jeseni smo poročali o prijetju 34-letnega Tržičana Saše Gavrića in njegove (enako stare) partnerke Jasmine, za katerima je Avstrija razpisala evropski nalog za prijetje. Gavrića so v celovški pripor odpeljali s hrvaško-bosanske meje, partnerko s slovensko-hrvaške. »Verjetno sta hotela izginiti v Bosni,« so predvidevali avstrijski policisti. Sojenje se je začelo že lansko leto, v torek pa je sodnik deželnega sodišča v Celovcu Christian Liebhauser-Karl obema izrekel visoko zaporno kazen.