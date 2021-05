Umrl je v trčenju z osebnim vozilom

Včeraj zvečer okoli 19.30 je 25-letni voznik osebnega vozila v Poljčanah pri zavijanju levo v križišču trčil v 34-letnega voznika motornega kolesa. Motorist je po trčenju padel na vozišče in na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Maribor.



Po navedbah policije je 25-letnik vozil po Dravinjski cesti v Poljčanah; ko je pripeljal v križišče in pričel zavijati levo na parkirni prostor, ni pustil mimo vozil, ki so prihajala iz nasprotne smeri in vozila naravnost.



Zaradi tega je s sprednjim levim delom trčil v sprednji del neregistriranega motornega kolesa, ki ga je vozil 34-letni motorist. Motorista je po trčenju vrglo naprej preko vozila v smeri njegove vožnje, kjer je padel in obležal na vozišču. Voznik motornega kolesa pri vožnji ni uporabljal zaščitne čelade in je na kraju prometne nesreče umrl.



Policisti bodo voznika osebnega vozila kazensko ovadili.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji