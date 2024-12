Upokojenec v Avstriji kradel alkohol

Avstrijski policisti so se te dni ukvarjali s 75-letnim Tržičanom, ki se je v soboto odpravil po trgovinah v Špitalu ob Dravi, ki leži malce više od Celovca. Po obisku več tamkajšnjih trgovin je svoje vozilo napolnil z večjim številom alkoholnih pijač. Ukradenih.

V eni od prodajaln ga je nekaj minut pred 11. uro opazila naključna stranka; njeno pozornost je pritegnilo, da je slovenski upokojenec s polic za žgane pijače vzel štiri steklenice ter jih – namesto v nakupovalno košaro – skril. O videnem je obvestila prodajalko, ta je Tržičana dohitela in pred trgovino ustavila; ogovorila ga je in opozorila, da je bil pri kraji zasačen.

Sedel v avto in se odpeljal

Možakar se zanjo ni zmenil, namesto da bi prodajalki vrnil žganjico, se je odločil za beg. Sedel je v svoj avtomobil in se odpeljal. Do doma ga je ločilo sto kilometrov – a je šel glas o njem med policisti zgornje avstrijske Koroške dovolj hitro, saj policija pravi: »Zaradi takojšnjih ukrepov iskanja je bil 75-letnik ustavljen.«

Bolj debelo so možje postave pogledali, ko so začeli preiskovati njegov avto. Našli so bistveno več kot štiri steklenice, zaradi katerih so se pognali v pregon našega upokojenca: »V prtljažniku njegovega vozila je bilo 35 steklenic pijače,« so na koncu našteli policisti.

Kot pojasnjuje inšpektor Werner Pucher iz koroške deželne policijske inšpekcije, bodo upokojenca ovadili zaradi petih tatvin, o skupni vrednosti plena pa javnosti niso obvestili. Državno odvetništvo v Celovcu je zanj spisalo ovadbo, 75-letnika pa so izpustili na prostost.