Ključno leto izumitelja Elona

Ko je triinpetdesetletni tehnomilijarder Elon Musk po poskusu atentata na Donalda Trumpa 13. julija v Butlerju v Pensilvaniji na svojem omrežju X z vso silo podprl republikanskega predsedniškega kandidata, ne bi smelo biti več veliko dvomov, kdo bo slavil na ameriških predsedniških volitvah. Vse ostalo je bilo, kot se reče, le stvar tehnike.

Musk, najbogatejši človek na svetu, ki je trenutno vreden 304 milijarde dolarjev (vir: Forbes), je prek spletnega omrežja, ki ga je, tedaj še imenovanega Twitter, za 44 milijard dolarjev kupil konec leta 2022 in ga spremenil v svoje najmočnejše politično in poslovno orodje, nemudoma sprožil silovito predvolilno kampanjo. V poslednjo podrobnost poznavajoč algoritme in (moderirane) navade ter (ustvarjene) potrebe svojih uporabnikov je izven tradicionalnega političnega prostora za Trumpa opravil velikansko delo.

In to ne le s številnimi vsakodnevnimi spletnimi objavami v podporo svojemu predsedniškemu izbrancu, temveč z intenzivnim (so)ustvarjanjem dobesedno nove resničnosti, širjenjem lažnih novic (»Sem absolutist svobode govora!«), sovražnega govora, najbolj vplivnih teoretikov zarote in skrajno desničarskih ideologov, celostne propagande in, marsikdaj upravičenim, a največkrat premišljeno taktičnim obračunavanjem s tradicionalnimi mediji – ti so kljub porazni izkušnji iz leta 2016 v predsedniški tekmi imeli le še vlogo živih fosilov; frustriranih opazovalcev.