Upokojenka oborožena do zob, zasegli so ji pravi arzenal orožja

Vas Cvetlin ob hrvaško-slovenski meji, ki je tudi na seznamu mejnih prehodov za obmejni promet, je obiskovalcem znana po etno festivalu, v današnje hrvaške medijske objave pa je prišla zaradi 66-letne upokojenke, pri kateri so zasegli veliko količino strelnega orožja.

Kot navaja portal Danica, so policisti v njeni hiši našli pravi arzenal orožja – dve signalni pištoli, predelani v strelno orožje, pet pušk in dve pištoli domače izdelave, mitraljez, avtomatsko in polavtomatsko puško.

Občinsko državno odvetništvo v Varaždinu, na katerega se sklicuje portal, je zoper žensko vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja nedovoljene posesti, izdelave in nabave orožja ter eksplozivnih snovi. Grozi ji do pet let zapora.

Odkod ji toliko orožja, ni znano.