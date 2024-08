Uslužbenec notranjega ministrstva v središču afere s ponarejenimi kovanci

Policija je odvzela prostost državnemu uslužbencu Severne Makedonije, ki ga sumijo množične proizvodnje ponarejenih kovancev za dva evra, je po navedbah hrvaškega spletnega portala Index sporočil Europol.

Večmesečna kriminalistična preiskava, ki so jo vodili severnomakedonski in kosovski organi pregona ob podpori Europola, je razkrila proizvodnjo ponarejenega denarja in privedla do 34-letnega osumljenca, ki so ga prijeli v Prištini, je v izjavi za javnost zapisal Europol.

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Kosovo se spopada z epidemijo ponarejenega denarja

Moški je bil po navedbah Europola uslužbenec ministrstva za notranje zadeve Severne Makedonije. Policija je na več lokacijah v tej državi zaplenila »stroje za proizvodnjo ponarejenih evrskih kovancev, tisoče izdelanih kovancev, kalupe in material za kovance«. Moški je po navedbah Eurojusta »osumljen proizvodnje okoli dveh milijonov ponarejenih kovancev za dva evra, ki so bili namenjeni za kosovsko gospodarstvo«.

Kosovo se spopada z epidemijo ponarejenega denarja v vrednosti več milijonov evrov, so sporočile tamkajšnje oblasti. Država ni del evropske denarne unije, vendar je leta 2002 uvedla evro kot svojo valuto.