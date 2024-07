Usodne so bile poškodbe glave, povzročene s krampom

V nadaljevanju preberite:

Če bo obtožba, ki jo je specializirana tožilka Mateja Gončin po naših informacijah vložila na ljubljansko okrožno sodišče, pravnomočna, se bo razprava o eni od treh slovenskih žrtev kavaškega klana preselila v sodno dvorano. Nasilne smrti 35-letnega Ljubljančana Danijela Božića menda bremeni šest obdolžencev, še dva pa sta na begu, zato je postopek proti njima izločen.

Na ljubljanskem sodišču so zaradi suma ugrabitve in umora Božića ter poskusa ugrabitve in umora Žarka Tešanovića preiskovali Domžalčana Klemna Kadivca, njegovega brata Blaža, Kranjčana Drejca Kovača, Vladana Kljajevića, Črnogorca Bojana Stanojevića in Sava Čošovića, Hrvata Marka Skerbca ter ljubljanskega podjetnika Semirja Hajdarpašića, ki je bil osumljen pomoči pri omenjenih kaznivih dejanjih.