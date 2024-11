V nadaljevanju preberite:

Višje sodišče v Ljubljani, ki je po pritožbi obrambe tehtalo sodbo novomeškega sodišča, to je Mirka Pilingerja - Mikija za zapahe poslalo za 30, Dejana Novaka pa za 19 let, je mesec dni po seji senata razsodilo, da je Pilinger kriv umora in poskusa uboja, in tudi v celoti pritrdilo kazenski sankciji.