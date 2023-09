V bazenu v Ankaranu utonila ženska

V bazenu v Ankaranu je v torek okoli 17. ure utonila ženska. Med plavanjem ji je postalo slabo, zato so jo reševalci takoj potegnili iz vode in jo začeli oživljati, vendar neuspešno. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo. Kriminalisti so opravili ogled kraja in izključili sum tuje krivde, so za STA sporočili s Policijske uprave Koper.