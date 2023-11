V Berlinu prijeli zapornika, ki je oktobra pobegnil izpred ljubljanskega UKC

Nemški policisti so v sredo v Berlinu prijeli zapornika, ki je v začetku oktobra pobegnil izpred Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi (GPU). Predaja slovenskim pravosodnim organom poteka, so dodali. O prijetju zapornika je sicer danes prvi poročal portal N1.

Prijetje je rezultat uspešnega mednarodnega policijskega sodelovanje slovenske in nemške kriminalistične policije ter aktivnega sodelovanja slovenske kriminalistične policije v Evropski mreži za aktivno iskanje oseb – ENFAST, so pojasnili na GPU.

Pobegnil s pomočnikom

Obsojeni je pobegnil 5. oktobra, ko so ga v spremstvu pravosodnega policista pripeljali pred UKC Ljubljana, kjer naj bi imel pregled. Ko je zapuščal vozilo, se je pognal v beg. Pobeg pa je izvedel skupaj s pomočnikom na motornem kolesu.

»Ko je bil obsojenec med vožnjo na motornem kolesu, ga je pravosodnemu policistu uspelo zaustaviti, a je nato pobeg nadaljeval s hitrim tekom. Policist ga je potem zasledoval, a je obsojencu s pomočnikom na motornem kolesu spet uspelo pobegniti,« so v začetku oktobra sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Obsojeni prestaja enotno desetletno zaporno kazen zaradi različnih kaznivih dejanj in je že prestal 80 odstotkov kazni. V preteklosti je kazen že prestajal v svobodnejšem režimu in koristil zunajzavodske ugodnosti, med epidemijo covida-19 pa je bil tudi na prekinitvi prestajanja zaporne kazni.

Kot je ob njegovem pobegu dejal Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana, gre za osebo, ki je nevarna oziroma bi lahko – ker gre za pobeglega zapornika – bila potencialno nevarna. Po pobegu so za njim razpisali tiralico.