Po vdoru brežine utonil 20-letnik

Moški, ki se je v torek popoldne utopil v bližini Kidričevega, je po prvih ugotovitvah policistov padel v vodo po tem, ko je hodil na območju, kjer so se izvajala dela. Pri tem se je gramozna brežina vdrla in 20-letnik je padel v vodo, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti so bili o tem, da se na območju Prepolja utaplja oseba, obveščeni okoli 18.30. Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti, ki so pregledali območje okolice, intervenirali pa so tudi gasilci.

Moškega so po navedbah mariborske policijske uprave našli, potegnili iz vode in oživljali, vendar mu ni bilo več pomoči.

Po poročanju medijev se je utopitev zgodila na območju športno-rekreacijskega centra Green Lake.