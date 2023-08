V Bosno se je pripeljal s kokainom v prtljažniku

V nadaljevanju preberite:

Pred davnimi 15 leti je Mitja Kontič, tedanji predsednik mladega foruma Socialnih demokratov Šaleške doline, takratnega ministra za notranje zadeve Dragutina Mateja v pismu opozarjal, da občani policijo že dolgo opozarjajo na potrebo po obsežnejšem preventivnem delovanju policistov v Velenju zaradi prodaje droge. Zdaj se je pri 35 letih sam znašel za zapahi v Bosni in Hercegovini zaradi očitkov o tihotapljenju mamil. Zoper njega so vložili obtožnico.

Sin zdaj že pokojnega dolgoletnega velenjskega župana in poslanca v državnem zboru Bojana Kontiča je po javno dostopnih podatkih je leta 2020 registriral podjetje Prevozi tovora, Mitja Kontič, s. p. Leto dni pozneje je ime podjetja spremenil v Mitkop gradnje, Mitja Kontič, s. p. Registrirano je bilo za cestni tovorni promet. Oktobra lani je bil transakcijski račun podjetja zaprt. In ravno prevozi tovora, vendar prepovedanega, so Kontiča pripeljali v pripor.