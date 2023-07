Mesec v primeru dečka, pozitivnega na kokain, napovedal ostre ukrepe

Na Policijski upravi Koper so v zvezi s primerom šestletnika, za katerega je bilo ugotovljeno, da je pozitiven na kokain, zapisali, da primer preiskujejo in zbirajo dodatne dokaze.

Oče šestletnika, ki je osumljen več kaznivih dejanj, je po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku v Kopru od 13. julija v priporu, so sporočili.

»Če bo ugotovljeno, da je prišlo do kršitev ali malomarnosti, bodo vsi vpleteni odgovarjali«

Minister za delo Luka Mesec se je odzval z napovedjo ostrih ukrepov, ko bodo znani izsledki nadzora socialne inšpekcije, ki trenutno poteka na pristojnem centru za socialno delo (CSD). Glavno težavo vidi v preobremenjenosti CSD z administrativnimi vprašanji.

Ob tem je spomnil še na nedavni primer malčka, ki je umrl v pregretem avtomobilu. »Oboje obžalujem in oboje se mi zdi popolnoma nesprejemljivo za slovensko družbo. Ukrepali bomo ostro, socialna inšpekcija je v tem hipu že na CSD Južna Primorska, kjer preverja ali je prišlo bodisi do kršitev ali pa do malomarnosti v teh postopkih,« je dejal v izjavi za medije.

Ključno vprašanje po njegovih besedah je, kaj točno sta osnovna šola in mama opozarjala CSD in zakaj je odziv CSD trajal mesec in pol. »Ko dobim ta dva odgovora, se bom odločil, kako ravnati. Če bo ugotovljeno, da je prišlo do kršitev ali malomarnosti, bodo vsi vpleteni odgovarjali in tukaj ne bo nobene milosti ali pardona,« je poudaril. Glede na to, kaj bo pokazal inšpekcijski nadzor, lahko pride do razrešitev ali disciplinskih ukrepov.

Ob tem je Mesec dodal še, da se s težavami na CSD soočajo že dlje časa. »Glavni problem je, da se morajo socialni delavci na žalost pretežno ukvarjati z razreševanjem administrativnih vprašanj, zato zmanjkuje časa in fokusa za teme, s katerimi bi se res morali ukvarjati,« je ocenil in pri tem posebej poudaril družinsko nasilje, ki se je po epidemiji covida-19 še zaostrilo.

CSD Južna Primorska. FOTO: Zaslonski posnetek

Očetu grozi več let zapora

Štiridesetletnega očeta šestletnika, ki je bil na toksikološkem testu pozitiven na kokain, so ovadili za omogočanje uživanja prepovedanih drog ter zanemarjanje mladoletne osebe ter surovo ravnanje, so pojasnili na policiji. Če bo sodišče odločilo, da je oče kriv, mu za posedovanje droge grozi od enega do 12 let, za zanemarjanje otroka pa do tri leta zapora.

Kot je v četrtek poročala Televizija Slovenija (TVS), je mati po otrokovi vrnitvi od očeta, posumila, da nekaj ni v redu, saj je bilo otroku slabo in ga je bolela glava. Test na prepovedane substance, ki so ga ponovili tudi na urgenci zdravstvenega doma in še enkrat v izolski bolnišnici, je bil pozitiven.

Mati otroka je po navedbah TVS več let opozarjala piranski center za socialno delo, da je oče odvisnik.

CSD trdi, da je podprl predlog mame za zaščito otroka

Primer so danes komentirali tudi na CSD Južna Primorska. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, od februarja 2021 do 29. maja 2023, ko so prejeli pobudo osnovne šole, niso prejel nobene informacije – ne od mame oziroma staršev ne od institucij –, ki bi terjale ukrepanje s strani CSD.

Po prejemu obvestila s strani šole je CSD mamo povabil na razgovor in jo seznanil z možnostjo podaje predloga sodišču za začasno odredbo glede zaupanja otroka v varstvo in vzgojo njej in prepovedi stikov z očetom.

Po prejemu poziva sodišča je CSD z mnenjem podprl predlog mame, saj je ocenil, da gre za visoko stopnjo ogroženosti otroka, ker je oče s tem, ko je sinu omogočil, da pride v stik s prepovedanimi substancami, hudo kršil svoje starševske dolžnosti in s tem življenjsko ogrozil svojega otroka. Predlagal je, da se do dokončne odločitve sodišča očetu odvzame pravica do stikov z otrokom.

Varuh človekovih pravic pozval k razjasnitvi okoliščin

Tudi varuh človekovih pravic je Center za socialno delo Piran pozval k razjasnitvi okoliščin. Od odgovornih na piranskem CSD pričakuje tudi takojšnja pojasnila v zvezi načrtovanimi ukrepi za zaščito in varstvo otroka.

»Če CSD ne razišče, kaj se dejansko dogaja v posameznem primeru, s tem nedvomno krši pravice otroka, kar je popolnoma nedopustno. Na podlagi svojih ugotovitev je CSD tudi dolžan sodišču posredovati potrebne ukrepe za zaščito otroka,« so povzeli besede namestnika varuha človekovih pravic Jožeta Ruparčiča, ki je odgovoren za otrokove pravice.

Varuh sicer ugotavlja, da pristojne institucije v posameznih primerih v praksi še vedno ne storijo dovolj za zaščito pravic otrok in nemalokrat na nezadostni podlagi odločajo o njihovih koristih. Ugotavlja tudi, da posamezni centri za socialno delo pogosto odlašajo z izvajanjem svojih nalog, ki jih imajo po zakonu o preprečevanju nasilja v družini, kljub temu, da so s strani staršev, šol, vrtcev, medijev ali celo otrok samih seznanjeni, da na primer eden od staršev izvaja nasilje nad otrokom oz. ga na kakršenkoli način ogroža.