V Črni gori po streljanju trije dnevi žalovanja, storilec se je ubil

V strelskem pohodu blizu Cetinja v Črni gori je bilo v sredo po zadnjih podatkih ubitih najmanj deset ljudi, vključno z dvema otrokoma. Strelec se je ubil sam, ko ga je po daljši iskalni akciji obkolila policija. Oblasti v državi so razglasile tri dneve žalovanja, ki se začenjajo danes.

45-letnik, ki naj bi pred tem ves dan popival, je svoj strelski pohod začel v gostilni, kjer se je zapletel v prepir. Odpravil se je domov po orožje, se vrnil in ubil štiri ljudi. Zatem se je odpravil še na tri lokacije.

Med drugim je po poročanju tujih tiskovnih agencij ubil lastnika gostilne, dva otroka, stara 10 in 13 let, pa tudi člane lastne družine. Še štiri ljudi so huje ranjene prepeljali v bolnišnico, a naj njihova življenja ne bi bila več ogrožena.

Ob prihodu policije se je ustrelil v glavo

Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo in ko ga je po več urah našla in obkolila, se je osumljenec ustrelil v glavo, je na novinarski konferenci v sredo povedal prvi mož policije v državi Lazar Šćepanović. Poskušali so ga prepeljati v bolnišnico, a je po njegovih besedah na poti umrl.

Premier Milojko Spajić je v večernem nagovoru razglasil tridnevno žalovanje, ki se začenja danes. Že v sredo so po poročanju črnogorskih medijev v več mestih po državi odpovedali zvečer predvidene koncerte.

Spajić je napovedal tudi zaostritev pravil glede posedovanja orožja. »Zaradi te tragedije se moramo vprašati, kdo so tisti, ki v Črni gori lahko nosijo orožje,« je dejal. Strelec je bil leta 2022 že obravnavan zaradi nezakonitega posredovanja orožja in bil tudi obsojen, a ne še pravnomočno.

Tudi predsednik države Jakov Milatović je šokiran zaradi tragedije in je vsem prizadetim zagotovil, da cela Črna gora čuti in deli njihovo bolečino.

Cetinje je sicer že leta 2022 pretresel strelski pohod, v katerem je moški ubil deset ljudi.