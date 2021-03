V eksploziji min v Siriji ubitih najmanj 18 ljudi

Po desetih letih vojne v Siriji je na območju ostalo veliko tovrstnih neeksplodiranih ubojnih sredstev. FOTO: Khaled Ziad/AFP

V eksploziji dveh min v osrednji Siriji je bilo danes ubitih najmanj 18 ljudi, je poročala sirska državna televizija Al Ikbarija. Še najmanj trije ljudje so ranjeni. Vsi so civilisti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Šlo naj bi za mini, ki »sta ostali za terorističnimi skupinami«. Do dogodka je prišlo na kmetijskem območju v bližini kraja Salamija v pokrajini Hama. Žrtve naj bi bili kmetje, ki so na območju iskali tartufe in kopali po zemlji, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu.Po desetih letih vojne v Siriji je na območju ostalo veliko tovrstnih neeksplodiranih ubojnih sredstev. Doslej je bilo v eksplozijah tovrstnih pozabljenih min ranjenih in ubitih na stotine civilistov. Ogroženih je več kot deset milijonov Sircev, ki živijo na minsko onesnaženih območjih, ocenjujejo Združeni narodi.Samo januarja so v Siriji našteli 192 smrti zaradi eksplozivnih naprav. 65 odstotkov zaradi eksplozij improviziranih bomb, pet odstotkov pa zaradi min.V vojni v Siriji, ki se je začela pred desetimi leti ob začetku t.i. arabske pomladi, je bilo doslej po ocenah ZN ubitih več kot 387.000 ljudi, na milijone pa jih je bilo pregnanih v begunstvo.