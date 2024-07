V eksploziji plovila na Hrvaškem huje poškodovani štirje Slovenci

V eksploziji in požaru na plovilu pri marini v Biogradu na Moru v severni Dalmaciji so bili v soboto huje poškodovani štirje slovenski državljani, so v ponedeljek sporočili z zadrske policijske uprave. Na plovilu je bilo ob nesreči sedem Slovencev.

Plovilo je zagorelo v soboto nekaj po 18. uri, okoli 200 metrov od obale.

Hrvaška policija je preiskavo nesreče šest metrov dolgega plovila hrvaških registrskih oznak opravila v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami. Ugotovili so, da se je eksplozija zgodila zaradi mešanice vnetljivih hlapov in isker na električnih inštalacijah pri akumulatorju.

Vseh sedem slovenskih državljanov so po navedbah policije odpeljali v zadrsko bolnišnico. Dva moška in dve ženski so zaradi hujših poškodb zadržali na zdravljenju.

Požar na plovilu je povzročil tudi večjo materialno škodo.