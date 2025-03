V enem mesecu sta mu pobrala 62.000 evrov

V nadaljevanju preberite:

»Izsiljevanje oseb za denar ali druge dobrine ali storitve je zelo resen in skrb vzbujajoč pojav, s katerim se je včasih težko spopadati že starejšim, otroci pa so zaradi svoje mladosti v še posebno ranljivem položaju,« je Stanko Vidovič, vodja mariborskih kriminalistov, opozoril na razsežnosti odmevnega primera, v katerem je skupaj s svojimi kolegi prejšnji teden stopil na prste dvema tujcema.

Kriminalisti so 20-letnega državljana Kosova in njegovega 17-letnega rojaka osumili, da sta z različnimi prijemi in grožnjami devetošolca v mesecu dni prisilila, da jima je izročil najmanj 62.000 evrov.