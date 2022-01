V Franciji aretirali mater najdenega mrtvega dečka

Francoska policija je aretirala mater 10-letnega dečka, čigar truplo so našli v četrtek v kovčku v kraju Ferrieres-en-Brie blizu Pariza, je sporočilo tožilstvo.

Policija je 33-letno mater pridržala v bližnjem mestu Choisy-le-Roi na domu družinskega člana, so še sporočili iz regionalnega tožilstva.

Oče dečka je v sredo zvečer javil, da pogreša svojo ženo in otroka. Pristojni organi pa so nemudoma začeli iskalno akcijo za dečkom, potem ko so na domu družine našli kri, poročajo tuje tiskovne agencije.

Preiskava jih je kasneje pripeljala do odkritja otrokovega trupla, skritega v kovčku na kolesih, v košu za smeti okoli sto metrov od stanovanja družine, je sporočila državna tožilka Laureline Peyrefitte. Imel je več hudih ran, ki jih je najverjetneje povzročil nož, je še dodala tožilka.

Oblasti so že odredile obdukcijo, da bi ugotovili natančne vzroke smrti dečka.