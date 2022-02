V hišnih preiskavah odkrili 1363 posnetkov zlorabljenih otrok

Policisti Policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Kranj so včeraj v sodelovanju z upravo kriminalistične policije zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva – konkretno s področja spolnih zlorab otrok – opravili hišne preiskave pri sedmih osumljencih.

Zasegli so kar 119 elektronskih naprav oziroma nosilcev elektronskih podatkov in odkrili 1363 fotografij oziroma posnetkov zlorabljenih otrok v starosti od tri do 13 let. Med zlorabljenimi otroki za zdaj niso identificirali slovenskih otrok, a to še ni povsem izključeno.

Osumljenci stari od 16 do 57 let, eden je tuji državljan

Kot je poudaril Robert Tekavec, kriminalisti prejemajo prijave spletnih spolnih zlorab tudi iz tujine. V letih 2020, 2021 in na začetku letošnjega leta so na podlagi teh prijav na območju Slovenije opravili 48 hišnih preiskav in zasegli več kot 320 elektronskih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Podlaga za hišne preiskave so bile odredbe ustreznih sodišč in prijave, ki so jih policisti prijeli od tujih kriminalističnih organov oziroma ponudnikov informacijske tehnologije.

Dosedanje ugotovitve policistov je dopoldne predstavil vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi Robert Tekavec. Kot je povedal, so osumljenci prek različnih internetnih omrežij, plačniških storitev, Googla, Facebooka, Snapchata, Dropboxa in Kik Messenger razširjali gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok oziroma otrok, izkoriščenih za spolne namene.

Glede sedmih osumljencev je bilo 28 prijav. Odkrili so, do so razširili 1363 fotografij oziroma posnetkov zlorabljenih otrok, dokazov, da bi te posnetke izdelali sami oziroma da bi tudi fizično zlorabljali otroke, doslej niso razkrili.

Osumljenci so stari od 16 do 57 let, eden je tuji državljan, ena med njimi ženska. Po končani preiskavi bodo o ugotovitvah obvestili pristojna državna tožilstva, sledil bo predkazenski postopek. Kriminalistična preiskava bo sicer usmerjena predvsem v identifikacijo zlorabljenih otrok. Za kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva je sicer zagrožena kazen od šest mesecev do osem let zapora.

Odkrili že več kot 111.000 videoposnetkov in fotografij

Kot je poudaril Tekavec, kriminalisti prejemajo prijave spletnih spolnih zlorab tudi iz tujine. V letih 2020, 2021 in na začetku letošnjega leta so na podlagi teh prijav na območju Slovenije opravili 48 hišnih preiskav in zasegli več kot 320 elektronskih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov. Doslej so odkrili več kot 111.000 videoposnetkov in fotografij, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok oziroma otrok, ki so izkoriščani za spolne namene.

Na teh posnetkih so doslej identificirali 57 slovenskih otrok, starih od pet do 15 let. Nekateri med njimi so na posnetkih spolno zlorabljeni, v nekaterih primerih pa gre za posnetke, ki so jih naredili otroci sami. Ker si sami zaradi starosti ne morejo ustvariti računov, pri objavi uporabljajo račune staršev ali pa jim račune ustvarijo ti. Tovrstno gradivo sicer lahko objavljajo tudi njihovi vrstniki.

Policisti v zadnjih letih opažajo skrb vzbujajoč porast tovrstnih dejanj, širi se tudi svetovni trg tovrstnih posnetkov. Slovenski policisti so leta 2020 obravnavali 150 tovrstnih dejanj, lani že 176. Preiskanost tovrstnih dejanj pa je v zadnjem obdobju med 77 in 95 odstotki.

Žrtve pogosto otroci iz našega okolja

»Zavedati se je treba, da so na zaseženem gradivu pogosto žrtve tudi otroci iz našega okolja. Osumljenci si prek interneta izmenjujejo tovrstno gradivo, spodbujajo se pri izdelavi novih posnetkov in si izmenjujejo nasvete ter trike za pridobivanje žrtev in prikrivanje svojih dejanj. Na žalost to večkrat pomeni, da storilci za izdelavo takega gradiva spolno zlorabijo tudi lastne otroke,« je dodal.

»Tovrstni storilci so tudi najbolj uveljavljeni, saj proizvajajo novo, še nevideno gradivo. Ko se spolna zloraba posname in širi po spletu, je škoda še večja, saj morajo žrtve živeti ob zavedanju, da jih bodo fotografije in posnetki najhujših trenutkov spremljali vse življenje in da so na ogled tako rekoč vsem.«

Tekavec je znova opozoril tudi na spolne predatorje, ki na otroke prežijo na spletu, v klepetalnicah, forumih ali na družbenih omrežjih. Vse več otrok vse nižje starosti vse več časa namenja brskanju po internetu, kar povečuje njihovo izpostavljenost zlorabam. Še zlasti, ko so brez nadzora in brez omejitev glede dostopa do spleta. Pri preprečevanju tega so pomembni preventivno delo, ustrezna vzgoja, nadzor in pripravljenost nudenja ustrezne pomoči otrokom.

Preiskovanje teh kriminalnih dejanj je zahtevno, saj storilci premišljeno uporabljajo sodobne tehnologije. Ključna sta šifriranje podatkov in anonimnost, ki jo omogoča internet. Vse bolj se povezujejo mednarodno, se opozarjajo, učijo in spodbujajo. Ustvarjajo okolja, kjer lahko neopaženo spolno izkoriščajo otroke.

Zato je tudi pri pregonu nujno mednarodno sodelovanje. »Učinkovitejše odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje spolnih napadov na otroke smo poudarili tudi med predsedovanjem Slovenije svetu EU v drugi polovici leta 2021. Boj proti spolnemu izkoriščanju otrok smo postavili za eno prednostnih nalog slovenske policije na področju notranjih zadev,« je še dodal Tekavec.