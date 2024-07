V hudi prometni nesreči blizu Vrtojbe umrli dve osebi, več poškodovanih

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da se je danes okrog pol desete ure zjutraj zgodila prometna nesreča IV. kategorije s smrtnim izidom na hitri cesti H4 blizu nekdanjega mejnega prehoda Vrtojba v smeri Italije.

V nesreči sta bili udeleženi dve vozili – tovorno vozilo s prikolico slovenskih registrskih številk in kombi francoskih registrskih številk. Po prvih podatkih je voznik kombija trčil v omenjeno tovorno vozilo, v prometni nesreči sta zaradi posledic telesnih poškodb umrli dve osebi, več je telesno poškodovanih.

Poleg policistov PU Nova Gorica so na kraju prometne nesreče posredovali tudi gasilci in reševalci. Policisti so še na kraju nesreče in zbirajo podatke o njenih okoliščinah.

Več podrobnosti o tragični nesreči s smrtnim izidom bodo posredovali kasneje.

Zaradi prometne nesreče je hitra cesta H4 med Šempetrom pri Gorici in Vrtojbo v smeri Italije zaprta. Promet je na regionalno cesto preusmerjen na izvoz Šempeter. Hitra cesta bo predvidoma dlje časa zaprta.