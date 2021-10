V Jevnici osebni avto namerno v policijsko vozilo

Širše območje krajevne skupnosti Jevnica v občini Litija že vse od 19. ure preletava helikopter in tako nudi pomoč policistom na terenu, ki vztrajno iščejo domnevne nepridiprave, ki so pobegnili v gozd.



Ti naj bi bili, po naših neuradnih podatkih, osumljeni več kaznivih dejanj tatvine na območju Golišč. Policisti so domačinom svetovali, naj ostanejo doma. V tem delu litijske občine se odvija prava večerna drama.



Kakor smo uspeli zvedeti, so osumljeni storilci v osebnem vozilu, domnevno naj bi bili štirje, pobegnili s kraja dogodka in namerno trčili v policijsko vozilo, ki je zdaj parkirano nasproti nogometnega igrišča v Jevnici.



Helikopter še zmeraj kroži nad Goliščami. Osebno vozilo storilcev pa so s pomočjo domačinov uspeli izslediti v gozdu nad naseljem Kresniške Poljane. Z ljubljanske policijske uprave prosijo domačine, naj ostanejo doma in tako omogočijo čimprejšnje prijetje storilcev.

