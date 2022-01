V Kamniško-savinjskih Alpah umrl hrvaški planinec

V gorski nesreči na območju Kamniškega sedla je danes umrl 37-letni hrvaški planinec, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Na strmem pobočju mu je zdrsnilo in zgrmel je več kot 300 metrov v globino. Vzpenjal se je v skupini še osmih planincev iz južne slovenske sosede, nobeden od ostalih v dogodku ni bil poškodovan.

Policisti so bili o tragičnem dogodku obveščeni okoli 12.30, na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje se je prvo obvestilo o dogodku pojavilo okoli poldneva.

Do nesreče je prišlo na območju Kamniškega sedla oziroma v Bosovi grapi v Brani. Po do zdaj zbranih obvestilih je planincu na strmem pobočju zdrsnilo, padel je več kot 300 metrov v globino in zaradi poškodb na kraju umrl.

Vzpenjal se je v skupini s še osmimi hrvaškimi planinci, opremljen s plezalno opremo. Ostali v dogodku niso bili poškodovani.

Na kraju sta posredovala gorska reševalna služba in helikopter, ki je umrlega in skupino prepeljal v dolino.

Po trenutnih informacijah sumov kaznivega dejanja ni, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah, o katerih bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.