V Kopru po torkovih požarih prijeli Portorožana

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so konec prejšnjega meseca policisti prijeli koprskega požigalca, ki je grenil življenje stanovalcem vrstnih hiš na Vodopivčevi ulici v naselju Semedela, v bližini Markovca in očitno tudi drugod po Kopru, je v torek sredi belega dne spet dvakrat zagorelo v Kopru. Tudi v teh primerih sumijo požig, ob tem pa so prijeli 49-letnika iz Portoroža.