V krofe jima je podtaknil pomirjevala

Celjski tožilci so zadnji dan starega leta zoper 32-letnega Šentjurčana Luko Vlaovića, ki naj bi v začetku oktobra lani poskušal zastrupiti nekdanjo partnerico in njuno petletno hči, vložili obtožnico, nam je potrdila vodja celjskih tožilcev Simona Kuzman Razgoršek. Očitajo mu poskusa umora in kaznivo dejanje grožnje.