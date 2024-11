Na območju Kosez odkrili mrtvega dojenčka

Danes popoldan so ljubljanski policisti prejeli informacijo o najdenih ostankih dojenčka na območju Šiške, je zvečer sporočila njihova predstavnica Aleksandra Golec.

Kriminalisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z intenzivno preiskavo ter z ugotavljanjem vseh okoliščin smrti. O ugotovitvah sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Ostanke dojenčka so sicer odkrili med kosovim odpadom pred uvozom v garažo na obrobju blokovske soseske v Kosezah, v bližini Večne poti in Mosteca. Odvoz kosovnega materiala je Snaga napovedala za jutri.

Portal 24 ur neuradno poroča, da naj bi bil mrtev že dlje časa.

FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo