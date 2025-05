V Mariboru po trčenju z vlakom umrl moški

Okrog 11. ure se je na območju Teznega v Mariboru zgodila nesreča na železniški progi. V trčenju z vlakom, ki je tedaj peljal proti Celju, je bil poškodovan moški, ki je na kraju izgubil življenje.

Dosedanje ugotovitve kažejo, da bi se lahko nesreča zgodila med prečkanjem tirov zunaj predvidenega mesta za prečkanje, vendar policisti trenutno še ugotavljajo vse okoliščine, ki so privedle do nesreče. Na kraju so policisti opravili ogled. Po doslej zbranih obvestilih je tuja krivda izključena, so sporočili s Policijske uprave Maribor.