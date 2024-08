V morju blizu otoka Jabuka iščejo potnika, ki je padel s križarke

Blizu hrvaškega otočka Jabuka danes poteka iskalna akcija za potnikom, ki je ponoči padel v morje z ladje za križarjenje Royal Caribbean Explorer Of The Seas, je za hrvaški portal Index potrdila hrvaška policija. Obvestilo o padcu tujega državljana v morje so prejeli ob 4.30.

Šlo naj bi za mlajšega državljana Združenega kraljestva, je po poročanju Indexa navedel Nacionalni center za iskanje in reševanje na morju.

Na policiji so za portal sporočili, da iskalno akcijo, v kateri sodeluje tudi policija, usklajuje omenjeni center. Policija pa bo preiskala tudi, kaj se je zgodilo.

Jabuka je nenaseljen vulkanski otoček koničaste oblike, ki leži zahodno od otoka Vis. Po navedbah potnikov, ki jih je objavil Index, je bila križarka na poti iz Dubrovnika v Zadar, kamor bi morala pripluti danes.

Eden od potnikov je na družbenih omrežjih objavil, da so ladja ter reševalni čolni z nje kot tudi lokalni čolni, oblikovali okoli tri kilometre široko linijo in da prečesavajo območje. Drugi potnik pa je ocenil, da je po tako dolgem času le malo verjetno, da je moški živ.