V naselju divjal s hitrostjo 115 kilometrov na uro

Policisti so včeraj nekaj minut po 22. uri zvečer v naselju Slovenska Bistrica, kjer je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, ujeli prehitrega voznika. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, je 43-letni voznik iz okolice Celja vozil s hitrostjo kar 115 kilometrov na uro. Vozil je torej z dvakrat večjo hitrostjo od največje dovoljene za naselje.

Policista sta voznika ustavila in mu v preizkus dala elektronski indikator alkohola ter ugotovila, da je imel v izdihanem zraku 0,35 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. »Vozniku, ki je bil skrb vzbujajoče prehiter in je vozilo vozil pod vplivom alkohola, sta začasno odvzela vozniško dovoljenje in prepovedala nadaljnjo vožnjo ter proti njemu podala obdolžilni predlog na okrajno sodišče,« so v poročilu zapisali na PU Maribor.

Predpisana globa za oba prekrška je 1800 evrov in stranska sankcija 26 kazenskih točk. Policisti znova opozarjajo vse voznike, da sta hitrost in vožnja pod vplivom alkohola najpogostejša vzroka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Prosijo za strpno in previdno vožnjo, ki naj jo prilagodijo razmeram na cestah in v cestnem prometu ter pozivajo k spoštovanju cestnoprometnih predpisov.

»Ko vozijo, naj se vzdržijo pitja alkohola. Za prav ta namen policisti kontinuirano izvajajo in bodo še naprej izvajali poostrene nadzore cestnega prometa z namenom, da ugotavljajo prekoračitve hitrosti in vožnjo pod vplivom alkohola, pri tem bodo uporabili prav vsa razpoložljiva tehnična sredstva,« so še zapisali.