V nesreči helikopterja v ameriškem vojaškem oporišču najmanj štirje mrtvi

V torkovi nesreči helikopterja v oporišču ameriške mornarice na Havajih so umrli najmanj štirje ljudje. Gre za uslužbence zasebnega podjetja, ki sodeluje z ameriško vojsko. Preiskava vzroka nesreče še poteka, poroča ameriška televizija ABC. Nesreča helikopterja v lasti družbe Croman Corporation se je zgodila v torek dopoldne po lokalnem času. Helikopter je sodeloval na vajah v oporišču v kraju Kekaha na Havajih.

Pri tem so umrli štirje uslužbenci podjetja Croman, ki so bili na krovu helikopterja, so sporočili iz podjetja. To sicer oporišču »nudi različne podporne storitve«.