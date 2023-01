V nesreči ladje umrlo osem članov posadke

V nesreči tovorne ladje, ki je potonila v morju med Južno Korejo in Japonsko, je po zadnjih podatkih od 13 najdenih članov posadke umrlo osem ljudi, med njimi šest kitajskih državljanov, je sporočil kitajski konzul v mestu Fukuoka Lu Guijun. Pet oseb – vključno s štirimi kitajskimi člani posadke – pa ni v smrtni nevarnosti,« je dejal in žrtvam izrekel sožalje.

Ladja Jin Tian, ki je plula pod zastavo Hongkonga, je v torek pozno zvečer s položaja približno 110 kilometrov zahodno od oddaljenih in nenaseljenih otokov Danjo na skrajnem jugozahodu Japonske poslala signal v sili, je poročala agencija AFP.

V reševalni akciji, ki je sledila, je sodelovalo več plovil in letal japonske in južnokorejske obalne straže ter tudi tri zasebne ladje, ki so bile takrat v bližini. Vzrok nesreče za zdaj ni znan.

FOTO: Lee Jae Won/Reuters

Japonske oblasti še niso potrdile števila žrtev, ki ga je navedel kitajski konzul. Po podatkih japonske obalne straže je bilo na ladji, ki je tehtala 6650 ton in je prevažala les, 14 državljanov Kitajske in osem državljanov Burme. Doslej so poročali, da so našli 13 članov posadke, med njimi sta dva umrla.