Potonila tovorna ladja, pogrešajo vsaj devet ljudi

V morju med Južno Korejo in Japonsko je potonila tovorna ladja, ki je plula pod hongkonško zastavo; 13 članov posadke so rešili, za najmanj dva med njimi pa so kasneje potrdili, da sta umrla. Devet ljudi še vedno pogrešajo. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po podatkih japonske obalne straže je bilo na ladji, ki je tehtala 6650 ton in je prevažala les, 14 državljanov Kitajske in osem državljanov Burme. Po navedbah južnokorejske obalne straže iz mesta Jeju je bilo 11 ljudi nezavestnih, ko so jih rešili, in so jih prepeljali v japonski Nagasaki. Sprva ni bilo jasno, koliko izmed rešenih je živih, kasneje so japonski zdravstveni organi sporočili, da sta bili dve osebi mrtvi. Po navedbah DPA, ki se sklicuje na predstavnika južnokorejske obalne straže, pa jih je nesrečo preživelo najmanj pet, medtem ko naj bi potrdili smrt šestih ljudi.

Obalna straža preiskuje območje nesreče. FOTO: Yonhap News Agency/Reuters

»Naša plovila bodo ostala na območju in bodo vso noč nadaljevala iskalno akcijo,« je še dejal tiskovni predstavnik japonske obalne straže. V iskalni akciji je doslej sodelovalo več plovil in letal japonske obalne straže in vojske, južnokorejska obalna straža in zasebna ladja.

Ladja Jin Tian, ki je plula pod zastavo Hongkonga, je v torek pozno zvečer s položaja približno 110 kilometrov zahodno od oddaljenih in nenaseljenih otokov Danjo na skrajnem jugozahodu Japonske poslala signal v sili.

Po besedah japonske obalne straže so več članov posadke pomagale rešiti tudi tri zasebne ladje, ki so se takrat znašle v bližini. Vzrok nesreče za zdaj ni znan.