Med delom v gozdu se je smrtno ponesrečil 75-letni občan

Včeraj se je v gozdu blizu naselja Levpa v občini Kanal ob Soči zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Kot so sporočili z novogoriške policijske postaje, je 75-letni občan v dopoldanskih urah v svojem gozdu s kmetijskim (na sredini pregibnim) traktorjem s priključeno manjšo prikolico prevažal narezana drva. V levem zavoju ga je potegnilo s sedeža in je padel čez prednje levo kolo na tla, nato pa je to kolo zapeljalo nanj.

Zgodaj popoldne so občana, ki ni kazal znakov življenja, na kraju nesreče našli njegovi sorodniki in nemudoma poklicali na pomoč pristojno službo za reševanje.

Na kraj dogodka so bili napoteni tudi gasilci iz Nove Gorice in mrliški oglednik, ki je odredil sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega. O tragičnem dogodku je policija obvestila preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.