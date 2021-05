V nesreči na lokalni cesti v Goriških Brdih umrl 35-letni voznik

Na lokalni cesti izven naselja Vrhovlje pri Kojskem v občini Brda se je ponoči, med 2.30 in 3. uro, zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 35-letni voznik osebnega avtomobila.



Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je voznik v blagem desnem preglednem ovinku z vozilom zapeljal levo izven vozišča na travnato brežino, kjer je trčil v drevo. Vozilo se je prevrnilo na desni bok, voznik pa je ostal ukleščen v vozilu. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl.



Na cestah na severnem Primorskem je v letošnjem letu za posledicami prometnih nesreč umrlo pet oseb, so še sporočili novogoriški policisti.

