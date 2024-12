V nesreči s štirikolesnikom hudo poškodovana mlada udeleženca

V Ajdovščini se je včeraj zgodila prometna nesreča s štirikolesnikom, v kateri sta se hudo poškodovala 19-letni voznik in njegov dve leti starejši sopotnik.

Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, se je voznik s štirikolesnikom peljal po Lokavški cesti v Ajdovščini, iz smeri Goriške ulice proti Lokavcu. Na klancu v levem nepreglednem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal čez robnik in trčil v betonsko ograjo ob desnem robu vozišča. Pri trčenju je voznika in sopotnika vrglo na travnato bankino, kjer sta obležala. Oba sta dobila hude telesne poškodbe. Med vožnjo nista uporabljala zaščitne motoristične čelade.

Poškodovanca so reševalci po oskrbi na kraju nesreče z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici, so sporočili s policijske uprave v Novi Gorici in dodali, da bodo 19-letnika na podlagi ugotovljenih dejstev kazensko ovadili zaradi suma nevarne vožnje v cestnem prometu.