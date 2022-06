V Novi Gorici polovili preprodajalce drog

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so v sodelovanju s sosednjimi italijanskimi varnostnimi organi oziroma karabinjerji iz Gradišča ob Soči z območja italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina polovili preprodajalce drog. Zasegli so jim raznovrstne droge, trojica je v slovenskem priporu.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Nova Gorica, so dlje časa izvajali obsežno kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog, v kateri je bila razkrita kriminalna združba, ki se je ukvarjala s prodajo prepovedane droge, predvsem na širšem območju Ajdovščine, Nove Gorice in posredno tudi v Republiki Italiji.

»V drugi polovici leta 2021 so bili novogoriški kriminalisti v okviru sodelovanja z italijanskimi varnostnimi organi obveščeni o sumu izvrševanja več kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog na širšem območju Ajdovščine in Ljubljane. Na podlagi dodatnih obvestil in nadaljnjega sodelovanja z italijanskimi varnostnimi organi so postali pozorni na aktivno vlogo in povezanost nekaterih oseb pri izvrševanju kaznivih dejanj s tega področja,« smo izvedeli.

Skupaj so ovadili devet osumljencev preprodaje drog. Ovadili so jih zaradi 25 kaznivih dejanj. Sodelovali so z italijanskimi varnostnimi organi.

Ob sistematičnem preiskovanju, tudi s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov, so policisti »intenzivno pridobivali dokaze o kaznivih dejanjih in osumljencih.« V sredo, 1. junija, je nekaj manj kot sto kriminalistov in policistov več policijskih uprav v Sloveniji, kriminalistov Generalne policijske uprave, policistov posebne policijske enote in vodnikov službenih psov za iskanje prepovedane droge izvedlo zaključno policijsko akcijo. Opravili so osem hišnih preiskav (eno na območju PU Ljubljana) in preiskave petih osebnih vozil ter tri osebne preiskave na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave. Četverici so odvzeli prostost in odredili policijsko pridržanje.

Naslednjega dne se se trije osumljenci, stari 64, 36 in 43 let, vsi so državljani Slovenije, živijo pa na širšem območju Nove Gorice oziroma Ajdovščine, srečali z dežurnim preiskovalnim sodnikom, ki je po zaslišanju zoper vse odredil pripor. »Sicer pa je bil eden izmed ovadenih prijet in pridržan v sosednji Gorici v Republiki Italiji, kjer bo tudi kazensko procesiran. Tudi italijanski varnostni organi so v okviru svojih postopkov v tej preiskavi zasegli večjo količino prepovedane droge, ponarejene evrske bankovce in dve pištoli,« so še pojasnili na PU Nova Gorica.

V okviru te kriminalistične preiskave je bilo skupaj ovadenih devet osumljencev, starih od 33 do 64 let. Eden je z območja Ljubljane, šest jih je iz Nove Gorice in širše okolice, dva pa sta iz Ajdovščine in njene okolice. Ovadili so jih zaradi skupno 25 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Konoplja, amfetamin, kokain, heroin

Policisti so preprodajalcem sicer zasegli nekaj več kot štiri kilograme suhe konoplje, več kot 200 gramov amfetamina, manjšo količino kokaina in heroina, protipravno pridobljeno gotovino, pripomočke za prodajo prepovedanih drog, strelivo, domnevno ponarejene recepte, več ponarejenih evrskih bankovcev in »več drugih predmetov, ki so jih osumljeni uporabljali, so nastali ali bili pridobljeni s kaznivimi dejanji v povezavi s prepovedanimi drogami, kot na primer telefoni, računalniki in drugi nosilci podatkov.«

V okviru ene izmed hišnih preiskav na širšem območju Nove Gorice pa je bil odkrit celo hišni laboratorij za proizvodnjo sintetične droge metamfetamin. »Na podlagi zaseženih pripomočkov in embalaže že porabljenih sestavin bo izdelano strokovno mnenje z oceno proizvedene prepovedane droge metamfetamin,« so pojasnili na PU Nova Gorica.

Policisti na podlagi pridobljenih dokazov sicer sumijo, da so od lanske jeseni do zaključne akcije preprodali še bistveno več prepovedane konoplje, metamfetamina, kokaina in heroina tako posameznim odjemalcem kot tudi nadaljnjim preprodajalcem ter končnim kupcem predvsem na območju Ajdovske in Goriške ter posredno v Italijo. »Nekateri izmed osumljenih so že bili prej obravnavani za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami,« smo še izvedeli.

Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, ki je sodelovalo v preiskovalni skupini, ustanovljeni za ta namen, z državnim tožilstvom iz Vidma.