V obsežni akciji proti trgovini z ljudmi prijeli več kot 200 storilcev

Organi pregona so v okviru obsežne enotedenske mednarodne operacije proti trgovini z ljudmi prijeli skupno 219 storilcev, je sporočil evropski policijski urad Europol. Operacija je bila osredotočena na primere spolnega izkoriščanja, prisilnega kriminala in prisilnega beračenja. V njej so sodelovali tudi slovenski organi.

Operacijo po imenu Global Chain (Globalna veriga) je v sodelovanju z Romunijo, Europolom, Interpolom in Frontexom vodila Avstrija. Potekala je med 3. in 9. junijem v 39 državah sveta, vključno s Slovenijo.

Skupno so organi pregona izvedli 276 preiskav, prijeli 219 storilcev in identificirali 1374 žrtev, vključno s 153 otroki. Zasegli so tudi 2074 predmetov, ki so jih storilci pridobili s kaznivimi dejanji, med drugim gotovino in različne naprave. Odkrili so tudi 363 primerkov lažnih dokumentov.

»Operacije, kot je ta, dokazujejo, da nobena država ali celina ni imuna na trgovino z ljudmi in izkoriščanje,« je po uspešnem zaključku operacije povedal vodja Interpolovega oddelka za organizirani kriminal Richard Chambers.

Posebej pretresljiv primer so preiskovalci razkrili na Madžarskem, kjer je par svojih šest otrok silil v prostitucijo in beračenje na ulicah. Povrhu sta jih tudi sama fizično, psihično in spolno zlorabljala.