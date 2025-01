V policiste letele granitne kocke, nekatere so zadele

V nadaljevanju preberite:

Potočnik, Jemec, Fink in Vindišar naj bi tistega dne na Trgu republike med 20.30 in 21.30 proti sedmim policistom, ki so bili del posebne policijske enote, metali steklenice, pirotehnična sredstva, kamne, granitne kocke in druge trde predmete. Ena od granitnih kock je zadela Tilna Ž. v spodnji del leve roke (utrpel je odrgnino in oteklino leve roke), druga Tončka J. v predel senc tako, da se mu je zvrtelo v glavi in je izgubil ravnotežje. Tretja kocka je priletela Aljoši D. v predel kolena, četrta je Luko K. zadela pod vizir čelade v predel ust in nosu, zato je padel po tleh, utrpel pa je udarnino obraza ter ustnice, kar je, tako tožilka Vesna Kermavt, lahka telesna poškodba. Eden trdih predmetov je tistega večera Pavlu K. priletel v prsni koš (tam je utrpel udarnino), drugi Tomu G. v glavo (udarnina). V levo ramo in vrat pa je Kristjanu J. priletela polna pločevinka piva.