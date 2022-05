V Poljanski dolini hujša nesreča z motorjem, poziva k previdnosti med poletjem

Ob 14.55 so gorenjski prometni policisti v Poljanski dolini obravnavali hujše trčenje med motoristom s potnico in osebnim avtomobilom, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. »Okoliščine kažejo na izsiljevanje prednosti in krivdo voznice osebnega avtomobila,« so pojasnili.

Kot nadaljujejo, je motorista v zdravstveno ustanovo prepeljal helikopter Slovenske vojske, potnico na motorju pa reševalno vozilo. Po podatkih policije sta oba huje poškodovana. Udeleženci v nesreči so slovenski državljani, postopek pa še poteka. Na kraju policisti izvajajo se zaključne aktivnosti pred popolno sprostitvijo prometa.

Motorista je v zdravstveno ustanovo prepeljal helikopter Slovenske vojske, potnico na motorju pa reševalno vozilo. FOTO: Tadej Regent/Delo

Pred poletjem poziv k previdnosti

Policisti ob tem poudarjajo, da vozniki osebnih in drugih vozil pri povzročitvi nesreče motoriste največkrat spregledajo in jim izsilijo prednost. Če gre za krivdo motoristov za nesreče je razlog največkrat v neprilagojeni hitrosti in nepravilni strani vožnje, še dodajajo.

Kot izpostavljajo, bo motoristov in kolesarjev v obdobju, ki prihaja v prometu vedno več, s tem pa se močno poveča tudi tveganje za nesreče z njihovo udeležbo. »Upoštevajmo, da gre za zelo ranljivo skupino udeležencev, ki je ne varuje "kletka" avtomobila. Pozivamo k previdnosti,« so še pozvali kranjski policisti.