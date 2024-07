V požaru v centru za ravnanje z odpadki nastalo za okoli 20.000 evrov škode

V četrtkovem požaru v Regijskem centru za ravnanje z odpadki na Viču je pogorelo za približno 400 kubičnih metrov odpadnega kosovnega materiala, kot so mize in stoli in podobno. Škoda je nastala tudi na bližnjem objektu. Materialna škoda znaša približno 20.000 evrov. Po do zdaj zbranih obvestilih je nastal samovžig na vrhu kosovnih odpadkov.

V dogodku ni bil nihče poškodovan in tudi nihče ni bil ogrožen, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Požar so po podatkih uprave za zaščito in reševanje pogasili gasilci Gasilske brigade Ljubljana ter prostovoljnih gasilskih društev Ljubljana Trnovo, Ljubljana mesto, Brdo, Podutik - Glince, Bizovik in Ljubljana Vič. Na kraju je bila tudi dežurna ekipa Ekološkega mobilnega laboratorija.