V priporu tudi 20-letni domnevni sostorilec umora in poskusa uboja

Preiskovalni sodnik novomeškega okrožnega sodišča je danes odredil pripor tudi za 20-letnika, soudeleženega v sobotnem dogajanju v romskem naselju Brezje pri Novem mestu, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Kazenska ovadba ga bremeni umora in poskusa uboja v sostorilstvu. V priporu ostaja tudi glavni osumljenec, 25-letni Mirko Pilinger.

Po ugotovitvah policije vse kaže, da je bil motiv za dejanje ljubosumje, saj naj bi Pilingerjeva partnerka pred tem prek facebooka vzpostavila stik z ubitim 22-letnikom.

S Policijske uprave Novo mesto so danes sporočili, da nadaljujejo delo na primeru, prav tako še vedno potekajo forenzične preiskave predmetov in sledov, zaseženih v preiskavi.

Oba priprta sta bila osrednja udeleženca sobotnega streljanja na glavni cesti Novo mesto–Mirna Peč pri Brezju. Dogode se je po rekonstrukciji dogodkov policije zgodil okoli 22. ure, ko je po zaključku zabave v Brezju iz naselja odpeljalo vozilo znamke seat, takoj za njim pa je zapeljalo vozilo audi A6.

Tega je vozil od danes priprti 20-letnik iz Brezja. Zapeljal je pred seata, trčil vanj in mu tako preprečil nadaljnjo vožnjo. Iz audija je nato izstopil Pilinger, oborožen z avtomatsko puško, in začel streljati proti seatu, od tam pa so začeli streljati nazaj.

V streljanju je bil v seatu ubit 22-letnik iz okolice Novega mesta, njegov 27-letni sopotnik pa je bil hudo ranjen in ga še vedno zdravijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Poškodovani sta bili še dve osebi v audiju, 26-letna Pilingerjeva partnerka, ki jo zdravijo v novomeški bolnišnici, in 19-letnik, ki so ga po zdravniški oskrbi odpustili domov.

Pilinger je po dejanju pobegnil, v nedeljo zjutraj pa se je predal policiji. V torek so ga s kazensko ovadbo, ki ga bremeni umora in poskusa uboja, pripeljali v sodno pridržanje, preiskovalni sodnik pa je po zaslišanju zanj odredil pripor. V priporu se je po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom znašel tudi 20-letnik, ki ga kazenska ovadba bremeni umora in poskusa uboja v sostorilstvu.