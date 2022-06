V prometni nesreči na gorenjski avtocesti umrla sopotnica

V silovitem čelnem trčenju dveh osebnih avtomobilov na gorenjski avtocesti je danes okoli 12. ure umrla sopotnica v enem od vozil. Povzročitelj nesreče je v Podtaboru zapeljal v napačno smer na izvozni krak, namenjen izključevanju prometa z avtoceste proti Tržiču. Umrla je potnica v avtomobilu drugega udeleženca, so sporočili kranjski policisti.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so očividci prometne nesreče ponesrečenko pred prihodom gasilcev in reševalcev že oživljali, vendar je kljub posredovanju preminula na kraju. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščeni osebi iz vozil, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem in očistili po vozišču iztekle motorne tekočine.

Povzročitelj, ki je bil v avtomobilu sam, se je v nesreči poškodoval, prav tako voznik drugega avtomobila. Enega je v zdravstveno ustanovo prepeljal helikopter Slovenske vojske, drugega pa so odpeljali z reševalnim vozilom.

Za oba udeleženca je bil odrejen strokovni pregled, za avtomobil povzročitelja pa tudi izvedeniški pregled. Prometni policisti o nesreči vodijo predkazenski postopek, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Izvoz z avtoceste, ki je bil zaradi nesreče nekaj ur zaprt, je zdaj znova prevozen.

Ob 11.48 sta na izvozu z avtoceste v smeri Tržiča, občina Naklo, trčili osebni vozili. V nesreči poškodovani osebi so na kraju oskrbeli reševalci NMP Kranj in Tržič. V UKC Ljubljana so eno osebo prepeljali reševalci NMP z reševalnim vozilom, drugega poškodovanca pa helikopter SV skupaj z dežurno ekipo HNMP Brnik.