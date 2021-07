V prometni nesreči na Hrvaškem najmanj deset mrtvih

V prometni nesreči na avtocesti pri Slavonskem Brodu na vzhodu Hrvaške je danes umrlo najmanj deset ljudi, poškodovanih je 45 ljudi, od tega 15 huje. Avtobus kosovske registracije je nekaj po 6. uri zjutraj zdrsnil s ceste in se prevrnil. Preiskava o okoliščinah nesreče še poteka. Avtocesta v smeri srbske meje je začasno zaprta.



Na policiji so potrdili, da je v nesreči kosovskega avtobusa, ki je peljal na redni liniji Frankfurt-Priština, umrlo najmanj deset ljudi, številne so prepeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu.



Kraj nesreče in bolnišnico je že obiskal hrvaški minister za zdravje Vili Beroš, ki je potrdil število smrtnih žrtev. Dodal je, da je 45 ljudi poškodovanih, od tega 15 huje. Med huje poškodovanimi je tudi deklica. Dodal je, da je bilo na avtobusu skupno 69 oseb, od tega 67 potnikov in dva voznika.



Več informacij o okoliščinah nesreče naj bi sporočili po koncu preiskave. Iz hrvaškega avtokluba (Hak) so sporočili, da je avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta za promet med odcepoma Slavonski Brod vzhod in Slavonski Brod zahod. Vozila preusmerjajo na obvoz po lokalnih cestah.



Hrvaški mediji so najprej poročali, da se je prevrnil avtobus z makedonsko registracijo, a se je kasneje izkazalo, da je šlo za avtobus s Kosova.

