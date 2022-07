V prometnih nesrečah umrli dve osebi

Policisti z območja Policijske uprave (PU) Ljubljana obravnavajo dve prometni nesreči s smrtnim izidom. Nekaj po 10. uri dopoldne se je zgodila prometna nesreča na prehodu čez železniško progo pri Spodnji Dragi. Trčila sta vlak in osebno vozilo. Voznik slednjega je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Železniška povezava Ivančna Gorica–Višnja Gora je zaradi ogleda in odpravljanja posledic zaprta.

V drugem primeru pa je nekaj pred 12. uro na cesti med Cerknico in Ložem voznik tovornega vozila s priklopnikom trčil v skalno nabrežje in na kraju zaradi poškodb umrl. V nesreči je bil udeležen sam, kažejo prvi izsledki policije. Cesta Bloška polica–Lož je zaradi ogleda in odpravljanja posledic zaprta.

Policisti v obeh primerih še opravljajo ogleda kraja.