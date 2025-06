V Rogaški Slatini naj bi umoril nečaka, nato še sebe

Včeraj okoli 19. ure so bili policisti obveščeni, da so v Rogaški Slatini našli dve mrtvi osebi. Prve ugotovitve kažejo, da gre za sum storitve kaznivega dejanja umora in samomor.

Na kraju sta poleg ogledne skupine Sektorja kriminalistične policije policijske uprave Celje tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.

Ogled kraja dejanja še poteka. Več informacij bodo posredovali danes, so obljubili na policiji.

Po neuradnih informacijah časnika Večer naj bi bil storilec najprej ustrelil svojega nečaka, nato pa orožje usmeril še vase in sprožil. Po poročanju STA naj bi do družinske tragedije prišlo v kraju Spodnje Negonje. Pri tem naj bi stric večkrat ustrelil nečaka, nato pa še sebe.

Na grozljiv prizor so prvi po naključju naleteli domači gasilci, ki so bili na poti na praznovanje rojstnega dne. Po informacijah enega od bralcev Slovenskih novic naj bi šlo za dve širše znani osebi. Dnevnik medtem poroča, da naj bi bil po nekaterih informacijah v ozadju spor zaradi zemljišča.