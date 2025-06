Na Goričkem padala toča v velikosti teniških žogic

Goričko je prešla močnejša nevihtna celica, padala je tudi zelo velika toča, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso). Močnejše nevihte so se pojavile tudi v Furlaniji - Julijski krajini in se zaradi jugozahodnega vetra pomikajo tudi proti Sloveniji. »Možne so krajevne nevihte. Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki,« opozarjajo.

Izjemno velika toča je padala zlasti v Gornjih Petrovcih, kosi ledu so merili tudi več kot sedem centimetrov v premeru, so zapisali pri Neurje.si. Toča v »velikosti teniške žogice« je menda poškodovala več avtomobilov in streh.

Popoldne bo vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severozahodnih krajih. V severni Sloveniji bodo nastale posamezne plohe in nevihte, napoveduje Arso. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature bodo od 23 do 29, v severozahodnih krajih okoli 20 stopinj Celzija.

Jutri se bo vreme izboljšalo. Sončno bo z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija.