V skrivnem prostoru je v avtu tihotapil kokain

Z očitki, da je sodeloval v združbi, ki je v BiH tihotapila prepovedane droge, se bo moral soočiti 35-letni Mitja Kontič, sin pokojnega dolgoletnega župana občine Velenje in parlamentarnega poslanca Bojana Kontiča. Velenjčanu, ki je pred časom celo pozval policijo, naj naredi red na področju mamil v Velenju, grozi več let zapora.

Sodišče Bosne in Hercegovine je na svoji spletni strani namreč objavilo, da je potrdilo obtožnico v primeru slovenskega državljana Mitje Kontiča in soobtoženih Bosancev Aleksandra Nikolića, Borisa Grujića, Slavena Radinkovića, Jovana Šumana, Igorja Zarića ter Damjana Tepića.

Z odločitvijo sodnikov so domnevni preprodajalci avtomatično postali pravnomočni obtoženci, tožilstvo posebnega oddelka za organizirani kriminal pa jih torej bremeni trgovanja z drogami. Kokain naj bi iz Slovenije v Bosno tihotapili od avgusta 2002 do aprila 2023, ujeli pa so jih s tremi kilogrami. Vsem preti do deset let zapora.

Kontič, ki je v mlajših letih zakorakal tudi na politično pot in bil predsednik Mladega foruma Socialnih demokratov Šaleške doline, je v Velenju, kjer so se pred leti razpasle droge, od veljakov zahteval, naj na tem področju vendarle naredijo red. Leta 2008 je bil namreč pred Rdečo dvorano umorjen mladenič, domačini pa so tedaj kronistom vedeli povedati, da je tam kraljestvo za preprodajalce drog.